Трамп у "кишені" Путіна: світ побачила скандальна книга секретів Білого дому

19 листопада на прилавки магазинів США потрапила одна з найочікуваніших політичних книг року – "Попередження" ("A Warning"). Вона містить багато одкровень щодо роботи Дональда Трампа та "внутрішньої кухні" Білого дому. Розповідаємо, про що йдеться у книзі, яка має всі шанси стати бестселлером.

Автор книги не побажав розкривати свою особистість, однак відомо, що він претендує на посаду вищого посадовця в адміністрації Трампа. Тому сцени часто подаються як невиразні спогади, заселені "безіменними" посадовцями. Тим не менш, тут є декілька тверджень, які ризикують забезпечити додаткові проблеми для глави Білого дому та створять резонанс не лише на рівні Сполучених Штатів.

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CNN, у розпорядженні яких опинилася копія книги напередодні офіційного старту продажу, публікує найцікавіші її моменти.

Оточення Трампа хвилюється, що він – "у кишені" Путіна

Анонімний чиновник особливо насторожений нападами Трампа на розвідку Штатів. Наприклад, один із радників Трампа рекомендував йому на передвиборчих дебатах визнати, що росіяни намагалися втрутитися у вибори 2016 року, і звинуватити у цьому Москву. Трамп тоді не погодився.

Дивна реакція розпалювала побоювання, в тому числі у колі Трампа, що він якось опинився "в кишені" Путіна,

– пише автор.

Опинившись у Білому домі, Трамп продовжував вірити Путіну більше, ніж американській розвідувальній спільноті, у його баченні Росії та решти світу. За словами колишнього вищого чиновника ФБР, Трамп відхилив інформацію, яку отримав від своїх спецслужб про ракетну спроможність іншої країни, оскільки Путін сказав йому щось суперечливе.

"Мені все одно. Я вірю Путіну", – пояснив це Трамп, за словами посадовця ФБР.



Нова книга поступила на прилавки магазинів 19 листопада

Високопосадовці США хотіли саботувати президента

Автор книги стверджує: вищі посадові особи з оточення Трампа розглядали можливість саботувати його для негайної відставки. Зокрема, були припущення, що помічники повинні підштовхувати президента США до звільнення спеціального радника Роберта Мюллера.

Настрої одного з радників описуються наступним чином:

Як говорив він (радник, – 24), ситуація у президента настільки погана, що, можливо, нам слід "дати йому достатню кількість мотузок", щоб заплутати його власне президентство.

Також була ідея дозволити Трампу звільнити спеціального радника та керівництво Міністерства юстиції. Він здавався достатньо вмотивованим для цього. Якщо помічники допоможуть йому слідувати за своїм інстинктами, на їхню думку, це призведе до його падіння.



В оточенні Трампа хотіли спонукати його до відставки

Анонімний чиновник переконаний: урядовцям не слід заохочувати погані вчинки для того, щоб потім покарати за це Трампа.

Трамп назвав реакцію Саудівської Аравії на вбивство Хашоггі "найгіршим прикриттям"

Автор стверджує, що президент є прихильником й інших диктаторів, окрім Путіна. Одним з них, ймовірно, є саудівський принц Мухаммед ібн Салман.

Трамп, здавалося, прийняв пояснення саудівців, що їхній лідер не причетний до вбивства журналіста Джамала Хашоггі в жовтні 2018 року. Президент назвав це "найгіршим прикриттям усіх часів", але пояснив радникам просту причину своєї лояльності до ібн Салмана: нафта.

Я більше не буду про це говорити! Нафта коштує п'ятдесят доларів за барель. Чи знаєте ви, як нерозумно було б вибирати цей конфлікт? Нафта подорожчала б до ста п'ятдесяти доларів за барель. Ісусе. Яким [f***ing] дурним я був би?,

– сказав Трамп своєму помічникові.



Американський лідер став на бік саудівського принца через нафту

Президент США хотів "позбутися" федеральних суддів

Американський лідер часто показує, що засмучений інститутами влади, які не бажають підчинятися його волі. Серед мішеней Трампа була судова система, яка часто блокувала його виконавчі розпорядження.

Чи можемо ми просто позбутися суддів? Давайте позбудемося [f***ing] суддів. Не повинно бути жодного, справді,

– сказав колись Трамп, за словами автора книги.

Очевидно, Трамп продовжував просити своїх юристів написати законопроект, направлений на Конгрес, який би зменшив кількість федеральних суддів.

"Персонал проігнорував цей вибух емоцій і дивний запит", – пише анонімний чиновник.

Надпідозріле ставлення до нелояльних в оточенні

Атмосфера, яку автор описує у Білому домі, є "параноїдальною та секретною", особливо щодо державних службовців, які допомагають консультувати президента.

Важливо: Військову допомогу Україні заморожували з політичних причин, – Пентагон

За словами автора, деякі зустрічі в Білому домі є "виключно політичними", щоб виключити тих, хто не був призначений на свої посади безпосередньо Трампом. Деякі з цих зустрічей, стверджує автор, проводяться в захищеній кімнаті Білого дому, навіть якщо немає жодної секретної інформації для обговорення.

Автор описує президента як "настороженого", коли той бачить обличчя, яких він не впізнає.

Якщо фахівці з внутрішньої бюрократії адміністрації залучені до чутливих дискусій у Білому домі, вони повинні бути "довіреними особами",

– пише анонімний чиновник.



На важливих обговореннях у Білому домі присутні лише "свої" для Трампа люди

Чиновники мають чернетки заяв про відставку

Автор багато разів пояснює, чому перебування в адміністрації є кращим вибором, ніж звільнення на знак протесту.

"Ми думали, що можемо впоратися з цим разом", – пише автор. Але кілька членів команди, ймовірно, готові піти.

Всі ми маємо чернетки заяв про відставку у своїх столах або ноутбуках,

– пише автор.

Є також "більше, ніж жменька людей", які стверджують, що вони встановили для себе "червоні лінії", тобто "межі, які вони відмовляться переступати, або поведінку Трампа, яку вони не терпітимуть".

При цьому автор книги зазначає: хоча чиновники заявляли, що підуть, якщо Трамп перетне їхні "червоні лінії", деякі все-таки раціоналізували своє перебування поза цими моральними межами.