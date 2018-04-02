Трамп в образе свиньи попал на обложку влиятельного журнала США: фото
Журнал New York Magazine поместил на обложку свежего номера портрет президента США Дональда Трампа, но вместо носа дизайнеры нарисовали ему свиное рыло.
Фотографию обложки опубликовал в своем Twitter журналист издания Яшар Али.
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"Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, дурак", – гласит надпись на обложке журнала.
Автор этой статьи издания журналист Джонатан Чайт называет "коррупцию" и "жадность" главными составляющими президентства Трампа.
Отметим, главный материал номера назвали "501 день в болоте", который посвященн политике американского лидера.
Источник: 24 Канал
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