Трамп в образі свині потрапив на обкладинку впливового журналу США: фото

Журнал New York Magazine помістив на обкладинку свіжого номера портрет президента США Дональда Трампа, але замість носа дизайнери намалювали йому свиняче рило.

Фотографію обкладинки опублікував у своєму Twitter журналіст видання Яшар Алі.

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"Не таємна змова. Не некомпетентність. Не жорстокість. Вся справа в корупції, дурень", – свідчить напис на обкладинці журналу.

Автор цієї статті видання журналіст Джонатан Чайт називає "корупцію" і "жадібність" головними складовими президентства Трампа.

Зазначимо, головний матеріал номера назвали "501 день в болоті", що присвячений політиці американського лідера.