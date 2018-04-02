Трамп в образі свині потрапив на обкладинку впливового журналу США: фото
Журнал New York Magazine помістив на обкладинку свіжого номера портрет президента США Дональда Трампа, але замість носа дизайнери намалювали йому свиняче рило.
Фотографію обкладинки опублікував у своєму Twitter журналіст видання Яшар Алі.
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"Не таємна змова. Не некомпетентність. Не жорстокість. Вся справа в корупції, дурень", – свідчить напис на обкладинці журналу.
Автор цієї статті видання журналіст Джонатан Чайт називає "корупцію" і "жадібність" головними складовими президентства Трампа.
Зазначимо, головний матеріал номера назвали "501 день в болоті", що присвячений політиці американського лідера.
Джерело: 24 Канал
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