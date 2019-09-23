Офис Президента выбрал правильную стратегию, – эксперт об украинском скандале в США

Офис Президента и Министерство иностранных дел избрали правильную стратегию – не комментировать украинский скандал, который разгорелся в США. Ведь есть риск, что нас могут втянуть во внутриполитические разборки. И Украина может потерять главный козырь – двухпартийную поддержку, которая у нее есть в Конгрессе.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. Он сказал: "Линия выбрана абсолютно правильная. Потому что будучи втянутым на сторону Трампа есть действительно риск, что демократы в очередном витке внутриполитического противостояния используют Украину как инструмент борьбы с действующим президентом США".

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"И не хотелось бы, чтобы это также имело место. Конечно, демократы будут это использовать, но мы не должны своими действиям давать ни единого повода", – отметил эксперт.

По его словам, во время непубличных встреч с Дональдом Трампом Владимир Зеленский может совершенно спокойно сказать, что Украина не будет участвовать в этом и не будет подыгрывать ни ему, ни его политическим оппонентам.

Потому что несмотря на все, на самом деле у Дональда Трампа нет действенных инструментов, которыми он мог запугать Украину и заставить играть по его правилам и для личных целей на выборах 2020 года,

– подчеркнул Белесков.

Он считает, что украинский скандал не особо повлияет на результаты встречи Зеленского и Трампа.

"Нет, я не думаю, что особо повлияет. Я думаю, что во время этих встреч президент Украины будет формировать повестку дня. Ведь мы больше заинтересованы в этих отношениях, есть определенная асимметрия. Поэтому порядок дня с нашей стороны будет более широким. Потому что Трамп банально меньше интересуется этими всеми вопросами. Он не видит Украину геополитической, экономической, а со стороны нашего президента есть много вопросов, которые бы он хотел обсудить", – пояснил эксперт.

Белесков добавил: "Трамп видит Украину больше как препятствие. То есть конфликт, который мы имеем с Россией на Донбассе, как препятствие возвращения России в "восьмерку" и решения с помощью РФ других проблем мировой политики".

Что известно об "украинском скандале" в США?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за донесения американского разведчика, которое касалось разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.



Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, котораяый до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".