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      Офіс Президента обрав правильну стратегію, – експерт про український сканадал у США

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      Офіс Президента та Міністерство закордоних справ обрали правильну стратегію – не коментувати український скандал, який розгорівся у США. Адже є ризик, що нас можуть долучити до внутрішньополітичних розбірок. І Україна може втратити головний козир – допартійну підтримку, яку має у Конгресі.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков. Він сказав: "Лінія вибрана абсолютно правильна. Тому що будучи втягнутим на бік Трампа є справді ризик, що демократи в черговому витку внутрішньополітичного протистояння використають Україну як інструмент боротьби з чинним президентом США".

      До слова: Це зробить щасливою лише Росію, – Сироїд про український скандал у США

      "І не хотілось б, щоб це також мало місце. Звичайно, що демократи будуть це використовувати, але ми не повинні своїми діям давати жодного приводу", – зазначив експерт. 

      За його словами, під час непублічних зустрічей з Дональдом Трампом ВолодимирЗеленський може абсолютно спокійно сказати, що  Україна не буде брати участь у цьому і не будемо підігрувати як йому, так і його політичним опонентам.

      Бо не зважаючи на все, насправді в Дональда Трампа немає дієвих інструментів, якими він міг залякати Україну і змусити грати по його правилах та його особистих цілях щодо виборів 2020 року,
      – наголосив Бєлєсков. 

      Він вважає, що український скандал не особливо вплине на результати зустрічі Зеленського і Трампа. 

      "Ні, я не думаю, що особливо вплине. Я думаю, що під час цих зустрічей президент України буде формувати порядок денний. Адже  ми більше зацікавлені в цих відносинах, є певна асиметрія. Тому порядок денний з нашого боку буде більш ширшим. Тому що Трамп банально менше цікавиться тими всіма питаннями. Він не бачить Україну геополітичної, економічною, а з боку нашого президента є багато питань, які б він хотів обговорити", – пояснив експерт. 

      Бєлєсков додав: "Трамп бачить Україну більше як перешкоду. Тобто конфлікт, який ми маємо з Росією на Донбасі, як перешкода повернення Росії у "вісімку" і вирішення за допомогою РФ інших проблем світової політики".

      Що відомо про "український скандал" у США? У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

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      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп Скандал Офіс Президента МЗС України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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