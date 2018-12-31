Трамп вспомнил забор Обамы комментируя границу с Мексикой

Вокруг дома бывшего президента США Барака Обамы был возведен забор высотой около трех метров ради безопасности его семьи. Президент США Дональд Трамп заявил, что стране также необходимый барьер на границе с Мексикой для ее охраны.

Об этом глава белого дома написал в своем Twitter.

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Президент Обама и его супруга возвели стену в 10 футов (3,04 метра) вокруг собственного дома в округе Колумбия. Я согласен, это действительно необходимо для безопасности. США нужно то же самое, но в более масштабной версии!

– написал Трамп.

President and Mrs. Obama built/has a ten foot Wall around their D.C. mansion/compound. I agree, totally necessary for their safety and security. The U.S. needs the same thing, slightly larger version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 грудня 2018 р.

Напомним, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь для Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Он также пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой.