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      Трамп вспомнил забор Обамы комментируя границу с Мексикой

      31 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Вокруг дома бывшего президента США Барака Обамы был возведен забор высотой около трех метров ради безопасности его семьи. Президент США Дональд Трамп заявил, что стране также необходимый барьер на границе с Мексикой для ее охраны.

      Об этом глава белого дома написал в своем Twitter.

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      Президент Обама и его супруга возвели стену в 10 футов (3,04 метра) вокруг собственного дома в округе Колумбия. Я согласен, это действительно необходимо для безопасности. США нужно то же самое, но в более масштабной версии!
      – написал Трамп.

      Напомним, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь для Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Он также пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Мексика Барак Обама
      Источник: 24 Канал
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