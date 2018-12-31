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      Трамп згадав паркан Обами коментуючи кордон з Мексикою

      90 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Навколо будинку колишнього президента США Барака Обами було зведено паркан висотою близько трьох метрів заради безпеки його родини. Президент США Дональд Трамп заявив, що країні також необхідний бар'єр на кордоні з Мексикою для її охорони.

      Про це очільник білого дому написав у своєму Twitter.

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      Президент Обама і його дружина звели стіну в 10 футів (3,04 метра) навколо власного будинку в окрузі Колумбія. Я згоден, це дійсно необхідно для безпеки. США потрібно те ж саме, але в більш масштабній версії! 
      – написав Трамп.

      Нагадаємо, що лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір припинити фінансову допомогу для Гондураса, Гватемали та Сальвадора. Він також пригрозив повністю закрити кордон США з Мексикою.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Мексика Барак Обама
      Джерело: 24 Канал
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