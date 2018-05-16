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Трамп выдвинул новые обвинения Китаю в отношении торговли

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США не ознакомлены с требованиями Китая в отношении двусторонней торговли
США не ознакомлены с требованиями Китая в отношении двусторонней торговли / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не ознакомлены с требованиями Китая в отношении двусторонней торговли.

Об этом написал Трамп в Twitter.

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Наша страна теряла сотни миллиардов в год при торговле с Китаем. Мы пока не видели их требования, которых должно быть немного... Зато Китай ознакомлен с нашими (требованиями США – "24"),
– заявил Трамп.

Также он добавил, что "Китай должен много дать", в отличие от Соединенных Штатов.

Напомним, накануне отмечалось, что США усиливает давление на Китай. Торговый представитель Соединенных Штатов опубликовал список товаров китайского экспорта общим объемом 100 миллиардов долларов в год, которые будут облагаться 25% пошлиной.

Также перед тем Вашингтон уже обнародовал детали плана введение 25% пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму около 50 миллиардов долларов в год, что вызвало громкую реакцию Китая.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Китай
Источник: 24 Канал
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