Трамп выдвинул новые обвинения Китаю в отношении торговли

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не ознакомлены с требованиями Китая в отношении двусторонней торговли.

Об этом написал Трамп в Twitter.

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Наша страна теряла сотни миллиардов в год при торговле с Китаем. Мы пока не видели их требования, которых должно быть немного... Зато Китай ознакомлен с нашими (требованиями США – "24"),

– заявил Трамп.

Также он добавил, что "Китай должен много дать", в отличие от Соединенных Штатов.

...We have not seen China’s demands yet, which should be few in that previous U.S. Administrations have done so poorly in negotiating. China has seen our demands. There has been no folding as the media would love people to believe, the meetings... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2018

Напомним, накануне отмечалось, что США усиливает давление на Китай. Торговый представитель Соединенных Штатов опубликовал список товаров китайского экспорта общим объемом 100 миллиардов долларов в год, которые будут облагаться 25% пошлиной.

Также перед тем Вашингтон уже обнародовал детали плана введение 25% пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму около 50 миллиардов долларов в год, что вызвало громкую реакцию Китая.