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Трамп висунув нові звинувачення Китаю щодо торгівлі

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США не ознайомлені з вимогами Китаю стосовно двосторонньої торгівлі
США не ознайомлені з вимогами Китаю стосовно двосторонньої торгівлі / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не ознайомлені з вимогами Китаю стосовно двосторонньої торгівлі.

Про це написав Трамп у Twitter.

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Наша країна втрачала сотні мільярдів у рік при торгівлі з Китаєм. Ми наразі не бачили їхні вимоги, яких має бути небагато... Натомість Китай ознайомлений з нашими (вимогами США – "24"),
– заявив Трамп.

Також він додав, що "Китай має багато чого дати", на відміну від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, напередодні зазначалось, що США посилює тиск на Китай. Торговельний представник Сполучених Штатів опублікував список товарів китайського експорту загальним обсягом 100 мільярдів доларів на рік, які будуть обкладатися 25% митом.

Також перед тим Вашингтон вже оприлюднив деталі плану введення 25% мита для товарів китайського експорту на загальну суму близько 50 мільярдів доларів на рік, що викликало гучну реакцію Китаю.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Китай
Джерело: 24 Канал
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