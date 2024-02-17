По имеющейся информации, Дональда Трампа обязали уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов. Также судья наложил на бизнес-деятельность в США ограничения.

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Что известно о решении суда в отношении Трампа

Судья отметил, что бизнес-империя Дональда Трампа Trump Organization стоимость своей недвижимости завышала. Это позволяло ей получать более выгодные кредиты в банке.

Дональду Трампу прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала 7 обвинений. Среди них – мошенничество, подделка документов, а также составление ложных финансовых отчетов.

В суде не только наложили штраф, а запретили Дональду Трампу в течение трех лет занимать руководящие должности в любой компании штата Нью-Йорк. Причем распространяется это также на его собственную компанию. Такое же ограничение касается его сыновей, но на срок до двух лет. Заметим, что Эрик, один из них, сейчас является исполнительным директором Trump Organization.

Это еще не все. Энгорон также обязал на три года продлить срок полномочий независимого наблюдателя в Trump Organization. Его задача – следить за соблюдением этой компанией законодательства штата Нью-Йорк.

В издании The New York Times пишут, что, учитывая проценты, сумма штрафа, которую должен заплатить Дональд Трамп, достигнет более 400 миллионов долларов. В то же время предполагают, что бывший президент США соответствующее решение обжалует в течение 30 дней.

Что известно о расследовании

Впервые о нем заговорили в 2019 году. Произошло это после того, как в издании The New York Times появилось расследование, которое касалось мошенничества Дональда Трампа с налоговой отчетностью.

Она свидетельствует о том, что бизнес бывшего президента США прибыли свои не декларировал. Вследствие этого – не платил налогов в бюджет Нью-Йорка, где он и был зарегистрирован.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в сентябре 2022 года подала гражданский иск. Он касался дела о мошенничестве с недвижимостью со стороны Дональда Трампа.

Обратим внимание, что в конце марта может начаться другой суд над Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Он касается дела о выплатах порноактерам, чтобы осуществлять влияние на результаты выборов в 2016 году.