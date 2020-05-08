10:31
8 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

      Трампа ежедневно будут проверять на коронавирус: заболел его помощник

      - Читати новину українською
      Трампа будут ежедневно проверять на коронавирус: заболел его помощник
      Дональд Трамп / Getty images

      Президента Трампа, а также вице-президента США Майка Пенса отныне ежедневно будут тестировать на COVID-19. Дело в том, что коронавирусом заболел военнослужащий, который работает на территории кампуса Белого дома.

      Речь идет о камердинере. Сам Трамп уверяет, что почти не общался с помощником, о контакте Пенса с этим человеком тоже известно немного. И Трампу, и Пенсу после известия об инфицировании в Белом доме уже сделали тест на коронавирус. Об этом пишет USA Today.

      Обратите внимание Это хуже терактов 11 сентября и атаки на Перл-Харбор, – Трамп о коронавирусе

      И у президента, и в вице-президента тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Впрочем, теперь их будут проверять на коронавирус ежедневно.

      Это интересно! Имя заболевшего помощника Трампа не сообщается, известно лишь, что это военнослужащий. Американские СМИ писали, что это член военно-морского флота, который служит одним из личных камердинеров президента Трампа. Они также сообщали, что американский лидер был расстроен, когда ему сообщили об инфицировании помощника.

      Кто такой камердинер?
      Лицо, исполняющее функции личного помощника своего работодателя.

      Что известно о коронавирусе в США:

      • По состоянию на 8 мая в США коронавирусом заразились уже 1 миллион 256 тысяч 972 человека, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, более 75 тысяч человек.
      • США занимают первую позицию в антирейтинге по количеству больных и умерших от COVID-19 в мире.
      • Наихудшая ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке. На улицах города-миллионника даже появились мобильные морги, а метро Нью-Йорка впервые за всю историю его существования планово закрыли из-за дезинфекции.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Дональд Трамп Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Саакашвили возглавил Комитет реформ: самые интересные факты из биографии политика
      7 мая , 22:06 Саакашвили возглавил Комитет реформ: самые интересные факты из биографии политика
      Андрій Шляхтін
      Как уберечь детей от криминального мира?
      7 мая , 21:30 Как уберечь детей от криминального мира?
      Фундація DEJURE
      Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      24 апреля , 16:48 Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      Михайло Года