Трампа ежедневно будут проверять на коронавирус: заболел его помощник

Президента Трампа, а также вице-президента США Майка Пенса отныне ежедневно будут тестировать на COVID-19. Дело в том, что коронавирусом заболел военнослужащий, который работает на территории кампуса Белого дома.

Речь идет о камердинере. Сам Трамп уверяет, что почти не общался с помощником, о контакте Пенса с этим человеком тоже известно немного. И Трампу, и Пенсу после известия об инфицировании в Белом доме уже сделали тест на коронавирус. Об этом пишет USA Today.

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И у президента, и в вице-президента тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Впрочем, теперь их будут проверять на коронавирус ежедневно.

Это интересно! Имя заболевшего помощника Трампа не сообщается, известно лишь, что это военнослужащий. Американские СМИ писали, что это член военно-морского флота, который служит одним из личных камердинеров президента Трампа. Они также сообщали, что американский лидер был расстроен, когда ему сообщили об инфицировании помощника.

Кто такой камердинер?

Лицо, исполняющее функции личного помощника своего работодателя.

Что известно о коронавирусе в США: