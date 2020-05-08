Трампа щодня перевірятимуть на коронавірус: захворів його помічник

Президента Трампа, а також віцепрезидента США Майка Пенса відтепер щодня тестуватимуть на COVID-19. Річ у тім, на коронавірус занедужав військовослужбовець, який працює на території кампусу Білого дому.

Йдеться про камердинера. Сам Трамп запевняє, що майже не спілкувався із помічником, про контакт Пенса з цим чоловіком теж відомо небагато. Відтак, і Трампу, і Пенсу після звістки про інфікування у Білому домі вже зробили тест на коронавірус. Про це пише USA Today.

Зверніть увагу Це гірше за теракти 11 вересня і атаку на Перл-Гарбор, – Трамп про коронавірус

І в президента, і в віцепрезидента тест на COVID-19 показав негативний результат. Втім, відтепер їх перевірятимуть на коронавірус щодня.

Це цікаво! Ім’я помічника Трампа, що захворів, не повідомляють, відомо лише, що це військовослужбовець. Американські ЗМІ писали, що це член військово-морського флоту, який служить одним із особистих камердинерів президента Трампа. Вони також повідомляли, що американський лідер був засмучений, коли йому повідомили про інфікування помічника.

Хто такий камердинер? Особа, яка виконує функції особистого помічника свого роботодавця.

Що відомо про коронавірус у США: