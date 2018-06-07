Трампа ожидает "холодный прием" на саммите G7

Главу Белого дома Дональда Трампа ожидает "холодный прием" на саммите лидеров стран "Большой семерки", который пройдет 8-9 июня в Канаде.

Об этом сообщает Associated Press.

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Президент Соединенных Штатов Америки отправится в Канаду на саммит высокоразвитых стран мира G7. Вместе с тем лидеры "Большой семерки" уже разочарованы выходом США из двух международных договоров – Парижского климатического соглашения и Иранской ядерной сделки.



Предварительно на заседании немецкого парламента канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что существуют серьезные проблемы с многосторонними соглашениями, именно поэтому на саммите будут спорные дискуссии.



Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кадлоу подтвердил, что различия в спорных вопросах действительно есть, но Трамп по этому поводу спокоен.

Возможны разногласия. Но я считаю их похожими на семейную ссору,

– заявил Кадлоу.

Сообщается, что Трамп также планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Советник Трампа также отметил, что союзники должны понимать, что Трамп "сделает все, что необходимо для защиты США, американских компаний и рабочей силы", добавив, что Трамп всегда считал пошлины "инструментом в этих усилиях".