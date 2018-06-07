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Трампа ожидает "холодный прием" на саммите G7

53 Читати новину українською
Дональда Трампа ожидает "холодный прием" на саммите лидеров стран "Большой семерки"
Дональда Трампа ожидает "холодный прием" на саммите лидеров стран "Большой семерки" / svoboda.org

Главу Белого дома Дональда Трампа ожидает "холодный прием" на саммите лидеров стран "Большой семерки", который пройдет 8-9 июня в Канаде.

Об этом сообщает Associated Press.

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Президент Соединенных Штатов Америки отправится в Канаду на саммит высокоразвитых стран мира G7. Вместе с тем лидеры "Большой семерки" уже разочарованы выходом США из двух международных договоров – Парижского климатического соглашения и Иранской ядерной сделки.

Предварительно на заседании немецкого парламента канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что существуют серьезные проблемы с многосторонними соглашениями, именно поэтому на саммите будут спорные дискуссии.

Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кадлоу подтвердил, что различия в спорных вопросах действительно есть, но Трамп по этому поводу спокоен.

Возможны разногласия. Но я считаю их похожими на семейную ссору,
– заявил Кадлоу.

Сообщается, что Трамп также планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Советник Трампа также отметил, что союзники должны понимать, что Трамп "сделает все, что необходимо для защиты США, американских компаний и рабочей силы", добавив, что Трамп всегда считал пошлины "инструментом в этих усилиях".

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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