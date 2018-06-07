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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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На Трампа чекає "холодний прийом" на саміті G7

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Дональда Трампа очікує "холодний прийом" на саміті лідерів країн "Великої сімки"
Дональда Трампа очікує "холодний прийом" на саміті лідерів країн "Великої сімки" / svoboda.org

Очільника Білого дому Дональда Трампа очікує "холодний прийом" на саміті лідерів країн "Великої сімки", який пройде 8-9 червня у Канаді.

Про це повідомляє Associated Press.

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Президент Сполучених Штатів Америки вирушить до Канади на саміт високорозвинених країн світу G7. Разом з тим лідери "Великої сімки" вже розчаровані виходом США із двох міжнародних договорів – Паризької кліматичної угоди та Іранської ядерної угоди.

Попередньо на засіданні німецького парламенту канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що існують серйозні проблеми з багатосторонніми угодами, саме тому на саміті будуть спірні дискусії.

Радник президента США з економічних питань Ларрі Кадлоу підтвердив, що розбіжності у спірних питаннях дійсно є, але Трамп з цього приводу спокійний.

Можливі розбіжності. Але я вважаю їх схожими на сімейну сварку,
– заявив Кадлоу.

Повідомляється, що Трамп також планує провести низку двосторонніх зустрічей, в тому числі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Радник Трампа також зауважив, що союзники повинні розуміти, що Трамп "зробить все, що необхідно для захисту США, американських підприємств і робочої сили", додавши, що Трамп завжди вважав мита "інструментом у цих зусиллях".

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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