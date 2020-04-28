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      Трампа предупреждали об опасности COVID-19: что знал президент США

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / АР

      В своих материалах в течение января и февраля спецслужбы десятки раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности COVID-19.

      Про це повідомило американське видання Washington Post, спираючись на інформацію свого джерела.

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      Там стверджують, що Дональд Трамп щодня отримував зведення, які складали спеціально для нього, щодо поширення COVID-19 в США. А також інформацію щодо приховування Китаєм масштабів розповсюдження вірусу та кількості загиблих від нього.

      За даними інформатора, Трамп переважно пропускав читання підготовленої для нього інформації. Більше того, не сприймав серйозно попередження спецслужб.

      У виданні повідомляють, що заступник радника з національної безпеки Метью Поттінгер закликав до припинення авіасполучення з Європою ще в лютому. Однак Трамп пішов на це тільки в березні.

      Коронавірус у США: коротко

      • Станом на 28 квітня COVID-19 зафіксували у понад 988 тисяч американців. Від недуги померли 52 тисячі людей, одужати вдалося понад 111 тисячам.
      • Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони жителів Сполучених Штатів.
      • Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Коронавирус COVID-19 Дональд Трамп Новости США
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