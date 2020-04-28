Трампа попереджали про небезпеку COVID-19: що знав президент США

В своїх матеріалах впродовж січня та лютого спецслужби десятки разів попереджали президента США Дональда Трампа про небезпеку COVID-19.

Про це повідомило американське видання Washington Post, спираючись на інформацію свого джерела.

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Там стверджують, що Дональд Трамп щодня отримував зведення, які складали спеціально для нього, щодо поширення COVID-19 в США. А також інформацію щодо приховування Китаєм масштабів розповсюдження вірусу та кількості загиблих від нього.

За даними інформатора, Трамп переважно пропускав читання підготовленої для нього інформації. Більше того, не сприймав серйозно попередження спецслужб.

У виданні повідомляють, що заступник радника з національної безпеки Метью Поттінгер закликав до припинення авіасполучення з Європою ще в лютому. Однак Трамп пішов на це тільки в березні.

Коронавірус у США: коротко