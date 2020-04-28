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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Трампа попереджали про небезпеку COVID-19: що знав президент США

      -
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / АР

      В своїх матеріалах впродовж січня та лютого спецслужби десятки разів попереджали президента США Дональда Трампа про небезпеку COVID-19.

      Про це повідомило американське видання Washington Post, спираючись на інформацію свого джерела.

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      Там стверджують, що Дональд Трамп щодня отримував зведення, які складали спеціально для нього, щодо поширення COVID-19 в США. А також інформацію щодо приховування Китаєм масштабів розповсюдження вірусу та кількості загиблих від нього.

      За даними інформатора, Трамп переважно пропускав читання підготовленої для нього інформації. Більше того, не сприймав серйозно попередження спецслужб.

      У виданні повідомляють, що заступник радника з національної безпеки Метью Поттінгер закликав до припинення авіасполучення з Європою ще в лютому. Однак Трамп пішов на це тільки в березні.

      Коронавірус у США: коротко

      • Станом на 28 квітня COVID-19 зафіксували у понад 988 тисяч американців. Від недуги померли 52 тисячі людей, одужати вдалося понад 111 тисячам.
      • Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони жителів Сполучених Штатів.
      • Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Коронавірус COVID-19 Дональд Трамп Новини США
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