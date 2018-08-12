Трампа призвали признать Геноцид армян

Конгрессмен-демократ Тед Лью призвал президента США Дональда Трампа признать Геноцид армян на фоне ухудшения отношений между США и Турцией.

Об этом политик написал у себя на странице в Twitter.

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"Турция стремится к авторитаризму и становится все более антиамериканской. Многие из нас также настаивали на признании Геноцида армян. Я призываю Трампа сделать это. США не должны продолжать игнорировать исторические факты", – говорится в сообщении.