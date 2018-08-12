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США будут усиливать санкции, но периодически будут договариваться с Россией

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США не хотят сильно обострять отношения с Россией
США не хотят сильно обострять отношения с Россией / Фото из открытых источников

США шаг за шагом будут вводить антироссийские санкции, чтобы постепенно давить на Москву. Но вряд ли американцы пойдут на запрет SWIFT в банковских операциях – для этого нет серьезных оснований.

Об этом 24 каналe рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По убеждению политолога, одной из причин усиления антироссийских санкций стал Трамп, который хочет договориться с Путиным.

В американо-российских отношениях и дальше будут проходить шарахания. И это связано, в первую очередь, с Трампом, который вроде хочет договориться с Путиным. В результате получается прямо противоположный результат. Опасения в США, Трамп в связи со своей некомпетентностью, склонностью к непродуманным импровизацияим может пойти на неоправданные уступки Путину, привели к тому, что его стали ставить в рамки. В частности, ужесточать санкции,
– подчеркивает Фесенко.

Как замечает эксперт, между США и Россией после 2014 года из-за войны в Украине и Сирии есть много принципиальных разногласий по международным проблемам. По его словам, стремление Путина вернуть России статус великой державы, бросить геополитический вызов США привело к обострению отношений.

"Большинство санкций США против России – последствия событий в Украине. Новая волна связана с Сирией – использование химического оружия против мирного населения, а теперь с делом об отравлении экс-российского разведчика Скрипаля и его дочери в Великобритании", – отмечает специалист.

В то же время Владимир Фесенко обращает внимание на то, что и Трамп вынужден вести жесткую антироссийскую риторику. Причина – в США идет расследование наличии "российского следа" на выборах президента США в 2016 году.

Начался суд над экс-руководителем штаба Трампа – Манафортом. Появилась информация о встрече в 2016 году сына Трампа с российской адвокаткой. Все это заставляет президента США демонстрировать, что он может еще сильнее закрутить гайки России. Это конъюнктурные действия, чтобы показать, что он не "лежит" под Путиным, а активно ему противостоит. Поэтому происходит всплеск нового давления,
– убежден Владимир Фесенко.

По мнению политолога, вряд ли американцы пойдут на большое усиление санкций. Если бы Россия начала прямое военное вмешательство в Украине, тогда возможное отключение SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей – "24"). Американцы не желают сильного обострения отношений с Россией и периодически договариваться о нормализации. Но от политики санкций не откажутся. Главная рамка для этого – прошлогодний закон о противниках США, куда включили и Россию. Это, отмечает Фесенко, фундаментальная основа дальнейшей политики развития санкций.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа Москве дают сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.

8 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа. Причина – "использование правительством России химического или биологического оружия против собственных граждан".

Ранее, в апреле 2018 года, Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм. В перечне – олигархи приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 миллиардов долларов.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Санкции Дональд Трамп Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 канал
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