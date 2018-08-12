США посилюватимуть санкції, але періодично домовлятимуться з Росією

США крок за кроком вводитимуть антиросійські санкції, щоб поступово тиснути на Москву. Але навряд чи американці підуть на заборону SWIFT у банківських операціях – для цього немає серйозних підстав.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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На переконання політолога, однією з причин посилення антиросійських санкцій став Трамп, який хоче домовитися з Путіним.

В американсько-російських відносинах і далі відбуватимуться шарахання. І це пов'язано, в першу чергу, з Трампом, який начебто хоче домовитися з Путіним. В результаті виходить прямо протилежний результат. Побоювання в США, що Трамп у зв'язку зі своєю некомпетентністю, схильністю до непродуманих імпровізацій може піти на невиправдані поступки Путіну, призвели до того, що його стали ставити в рамки. Зокрема, посилювати санкції,

– підкреслює Фесенко.

Як зауважує експерт, між США і Росією після 2014 року через війну в Україні і Сирії є багато принципових розбіжностей щодо міжнародних проблем. За його словами, прагнення Путіна повернути Росії статус великої держави, кинути геополітичний виклик США привело до загострення стосунків.

"Більшість санкцій США проти Росії – наслідки подій в Україні. Нова хвиля пов'язана з Сирією – використання хімічної зброї проти мирного населення, а тепер із справою отруєння екс-російського розвідника Скрипаля і його доньки у Великобританії", – зазначає фахівець.

Водночас Володимир Фесенко звертає увагу на те, що і Трамп змушений вести жорстку антиросійську риторику. Причина – в США йде розслідування наявності "російського сліду" на виборах президента США в 2016 році.

Почався суд над екс-керівником штабу Трампа – Манафортом. З'явилася інформація про зустріч у 2016 році сина Трампа з російською адвокаткою. Все це змушує президента США демонструвати, що він може ще сильніше закрутити гайки Росії. Це кон'юнктурні дії, щоб показати, що він не "лежить" під Путіним, а активно йому протистоїть. Тому відбувається сплеск нового тиску,

– переконаний Володимир Фесенко.

На думку політолога, навряд чи американці підуть на велике посилення санкцій. Якби Росія почала пряме військове втручання в Україні, тоді можливе відключення SWIFT (міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів – "24"). Американці не бажають сильного загострення стосунків із Росією і періодично домовлятимуться про нормалізацію. Але від політики санкцій не відмовляться. Головна рамка для цього – торішній закон про супротивників США, куди включили і Росію. Це, нагоошує Фесенко, фундаментальна основа подальшої політики розвитку санкцій.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.



8 серпня речниця Державного департаменту США Гізер Науерт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня. Причина – "використання урядом Росії хімічної або біологічної зброї проти власних громадян".



Раніше, в квітні 2018 року, Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.