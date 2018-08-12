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Трампа закликали визнати Геноцид вірмен

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Конгресмен-демократ Тед Лью
Конгресмен-демократ Тед Лью / Фото з відкритих джерел

Конгресмен-демократ Тед Лью закликав президента США Дональда Трампа визнати Геноцид вірмен на тлі погіршення відносин між США і Туреччиною.

Про це політик написав у себе на сторінці у Twitter.

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"Туреччина прагне до авторитаризму і стає все більш антиамериканською. Багато з нас також наполягали на визнанні Геноциду вірмен. Я закликаю Трампа зробити це. США не повинні продовжувати ігнорувати історичні факти", – йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини політики Історія Новини Туреччини Новини США Дональд Трамп Новини Вірменії
Джерело: 24 Канал
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