Трампа закликали визнати Геноцид вірмен
Конгресмен-демократ Тед Лью закликав президента США Дональда Трампа визнати Геноцид вірмен на тлі погіршення відносин між США і Туреччиною.
Про це політик написав у себе на сторінці у Twitter.
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"Туреччина прагне до авторитаризму і стає все більш антиамериканською. Багато з нас також наполягали на визнанні Геноциду вірмен. Я закликаю Трампа зробити це. США не повинні продовжувати ігнорувати історичні факти", – йдеться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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