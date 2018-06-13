Трампа во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежские депутаты выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Такое предложение сделали члены правящей Партии прогресса Норвегии после исторической встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

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Норвежские парламентарии предлагают кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира "за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова", информирует местное издание NRK.

Правда, на Нобелевскую премию мира Дональд Трамп сможет претендовать лишь в 2019-м году, поскольку в борьбе за премию в 2018 году принимают участие только те кандидаты, которые были выдвинуты не позднее января текущего года.

Ранее кандидатуру действующего президента США на то, чтобы стать нобелевским лауреатом, уже выдвигали представители Республиканской партии США.

44-й президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.