Трампа вдруге висунули на Нобелівську премію миру

Норвезькі депутати висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Таку пропозицію зробили члени правлячої Партії прогресу Норвегії після історичної зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

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Норвезькі парламентарі пропонують кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру "за внесок в досягнення угоди про зусилля, спрямовані на денуклеаризацію Корейського півострова", інформує місцеве видання NRK.

Щоправда, на Нобелівську премію миру Дональд Трамп зможе претендувати лише у 2019-му році, оскільки у боротьбі за премію в 2018 році беруть участь лише ті кандидати, які були висунуті не пізніше січня поточного року.

Раніше кандидатуру чинного президента США на те, щоб стати нобелівським лауреатом уже висували представники Республіканської партії США.

44-й президент США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру у 2009 році.