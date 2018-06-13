Для Трампа шоу – это главное, и он его получил, – Яковина о саммите в Сингапуре

Главная история последних дней – это, конечно, сингапурские переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" заявил международный обозреватель Иван Яковина.

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Как рассказал сам Трамп, ледеры обеих стран и раньше говорили по телефону, но вот личную встречу провели впервые.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

По словам международного обозревателя Ивана Яковины интересно, то, как именно проходила историческая встреча между Ким Чен Ыном И Трампом, которую освещали свыше пяти тысяч журналистов со всего мира. По сути дела, саммит превратился в грандиозное политическое реалити-шоу с Кимом и Трампом в главных ролях.

Ким, не привыкший к вниманию тысяч абсолютно независимых репортеров, заметно нервничал на публике. Зато вот Трамп был как рыба в воде, поскольку он долго работал телеведущим, для него такой формат оказался просто идеальным,

– рассказал журналист.

Яковина также отметил, что журналисты даже подловили момент, когда американский президент, разговаривая с Кимом наедине, с восхищением в голосе сказал, что со стороны это все похоже на сцену из фантастического кино! В общем, для Трампа шоу – это главное, и он его получил в полном объеме. За саммитом без преувеличения следил весь мир.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 13 июня 2018 года

Напомним, что на исторической встрече президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном появились две меткие карикатуры. Их создал и опубликовал в сети российский художник Сергей Елкин.