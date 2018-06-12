Суть встречи Трампа с Ким Чен Ыном показали в остроумных карикатурах

На исторической встрече президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном появились две точные карикатуры. Их создал и опубликовал в сети российский художник Сергей Ёлкин.

Отметим, что 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны. По результатам мероприятия, стороны пригласили друг друга в свои страны.

Так, на одной из опубликованных карикатур изображено рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына. На рисунке лидер КНДР вылезает из ядерного бункера, чтобы протянуть руку президенту США.

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На другой карикатуре улыбающиеся Трамп и Ким Чен Ын едут вместе в одном автомобиле, которым руководит американский лидер. При этом ветер треплет волосы политиков, а знаменитый красный галстук Трампа развивается в воздухе аж за плечами Ким Чен Ына.