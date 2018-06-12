Суть зустрічі Трампа з Кім Чен Ином показали в дотепних карикатурах

На історичну зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином з’явилися дві влучні карикатури. Їх створив та опублікував у мережі російський художник Сергій Йолкін.

Зазначимо, що 12 червня відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають у стані війни. За результатами заходу, сторони запросили один одного до своїх країн.

Так, на одній з опублікованих карикатур зображене рукостискання Трампа і Кім Чен Ина. На малюнку лідер КНДР вилазить з ядерного бункера, щоб протягнути руку президентові США.

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На іншій карикатурі усміхнені Трамп та Кім Чен Ин їдуть разом в одному авто, яким керує американський лідер. При цьому вітер куйовдить волосся політиків, а знаменита червона краватка Трампа розвівається в повітрі аж за плечами Кім Чен Ина.