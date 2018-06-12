Новий мем: як брови прем'єра Канади Трюдо заполонили соцмережу Twitter

Відео з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, на якому здається, ніби у канадського лідера сповзає ліва брова, заполонило соціальну мережу Twitter.

У самих брів навіть з'явився власний акаунт в соцмережі.

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Користувачі Twitter запідозрили, що Трюдо носить фальшиві брови, тому на цю тему з'явилося багато жартів.

Якщо ви думаєте, що наші стосунки з Канадою зараз напружені, то зачекайте, поки президент Трамп не напише пост про підроблені брови Джастіна Трюдо,

– написав Мак Маріані.

If you think our relationship with Canada is strained now, wait until President Trump tweets about Justin Trudeau's fake eyebrows. — Mack Mariani (@MackMariani) 10 червня 2018 р.

Джастін Трюдо засмучений, тому що він дізнався, що Дональд Трамп вводить мита на фальшиві брови,

– дописав Рос МакКулох.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) 10 червня 2018 р.

"Мені здається, що у вас поганий день. Я відчуваю твою біль, мені було так само жахливо кілька днів тому. Але є світло в кінці тунелю. Ви коли-небудь думали про використання підроблених брів?" – написали у Twitter.

.@eugenegu I am hearing you are having a bad day. I feel your pain, I’ve had a terrible few days. But there is a light at the end of the tunnel Eugene. Have you ever thought of using fake eyebrows?



It’s an invigorating feeling. Give it a shot.#MondayMotivation — Trudeau’s Eyebrows (@TrudeasE) 11 червня 2018 р.

Однак деякі користувачі помітили, що "відпадаюча" брова – це оптична ілюзія, викликана її густиною.

Відео з "відподаючою" бровою Джастіна Трюдо

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