Новий мем: як брови прем'єра Канади Трюдо заполонили соцмережу Twitter
Відео з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, на якому здається, ніби у канадського лідера сповзає ліва брова, заполонило соціальну мережу Twitter.
У самих брів навіть з'явився власний акаунт в соцмережі.
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Користувачі Twitter запідозрили, що Трюдо носить фальшиві брови, тому на цю тему з'явилося багато жартів.
Якщо ви думаєте, що наші стосунки з Канадою зараз напружені, то зачекайте, поки президент Трамп не напише пост про підроблені брови Джастіна Трюдо,
– написав Мак Маріані.
Джастін Трюдо засмучений, тому що він дізнався, що Дональд Трамп вводить мита на фальшиві брови,
– дописав Рос МакКулох.
"Мені здається, що у вас поганий день. Я відчуваю твою біль, мені було так само жахливо кілька днів тому. Але є світло в кінці тунелю. Ви коли-небудь думали про використання підроблених брів?" – написали у Twitter.
Однак деякі користувачі помітили, що "відпадаюча" брова – це оптична ілюзія, викликана її густиною.
Відео з "відподаючою" бровою Джастіна Трюдо
Нагадаємо, що підписники Facebook перетворили в мем виступ Цукерберга перед Сенатом. Передовсім юзери порівнювали Цукерберга з роботом, через його неймовірну зосередженість та робили дотепні коментарі з цього приводу.