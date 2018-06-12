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Новий мем: як брови прем'єра Канади Трюдо заполонили соцмережу Twitter

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Новий мем або як брови Трюдо заполонили соцмережу Twitter
Новий мем або як брови Трюдо заполонили соцмережу Twitter / golos.ua

Відео з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, на якому здається, ніби у канадського лідера сповзає ліва брова, заполонило соціальну мережу Twitter.

У самих брів навіть з'явився власний акаунт в соцмережі.

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Користувачі Twitter запідозрили, що Трюдо носить фальшиві брови, тому на цю тему з'явилося багато жартів.

Якщо ви думаєте, що наші стосунки з Канадою зараз напружені, то зачекайте, поки президент Трамп не напише пост про підроблені брови Джастіна Трюдо,
– написав Мак Маріані.

Джастін Трюдо засмучений, тому що він дізнався, що Дональд Трамп вводить мита на фальшиві брови,
– дописав Рос МакКулох.

"Мені здається, що у вас поганий день. Я відчуваю твою біль, мені було так само жахливо кілька днів тому. Але є світло в кінці тунелю. Ви коли-небудь думали про використання підроблених брів?" – написали у Twitter.

Однак деякі користувачі помітили, що "відпадаюча" брова – це оптична ілюзія, викликана її густиною.

Відео з "відподаючою" бровою Джастіна Трюдо

Нагадаємо, що підписники Facebook перетворили в мем виступ Цукерберга перед Сенатом. Передовсім юзери порівнювали Цукерберга з роботом, через його неймовірну зосередженість та робили дотепні коментарі з цього приводу.

Теги: Курйозні новини Меми Джастін Трюдо Twitter
Джерело: 24 канал
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