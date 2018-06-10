Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп

Тиждень, що минає був насичений подіями, які привернули увагу користувачів соцмереж. Найбільше юзери глузували з кумедних ляпів, які трапилися під час прямої ліній Путіна, а також з того, як президент РФ ліпив пельмені у Китаї. Окрім цього, у соцмережах припустили, що лідер США Дональд Трамп не знає слів національного гімну.

"Пряма" Путіна

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7 червня відбулася "пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час заходу, який транслювався у прямому ефірі, трапилось багато курйозних моментів. Зокрема, аншлаг у мережі викликали кольори суконь ведучих заходу. Журналістки були одягнені у синє та жовте плаття відповідно.

Прямая линия ещё не началась, но уже есть первая перемога: девушки-ведущие одеты в цвета украинского флага pic.twitter.com/nOkVK0Ozca — Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 июня 2018 г.

Решили подъебать и оделись в цвета украинского флага pic.twitter.com/GHllPQHr0g — Жүгдэрдэмидийн (@part1zzan) 7 июня 2018 г.

Прямая линия с Путиным – это когда онкобольные звонят своей опухоли, и жалуются ей на метастазы — Уголок циника (@cynicarea) 7 июня 2018 г.

Окрім цього, соцмережі розсмішила відповідь Путіна на запитання журналіста, яку пораду батька він би передав своїм внукам. Російський президент усміхнувся та сказав коротко: "Не брехати".

— Какой совет отца вы передали бы внукам?

— Ну вы знаете я долго над этим думал и это тот вопрос на который в данный момент, мн-мн, что на самом деле важно и для меня, и для моего поколения, мн-мн, возможно ответить прямо без обиняков и, мн-мн, чтобы комар носа не подточил — слюни усманова (@avtoxton) 7 июня 2018 г.

Пізніше у мережі з’явилася влучна глузлива карикатура, у якій висміюється "пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним. Відповідне зображення створив відомий російський художник Сергій Йолкін.