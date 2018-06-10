Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
Тиждень, що минає був насичений подіями, які привернули увагу користувачів соцмереж. Найбільше юзери глузували з кумедних ляпів, які трапилися під час прямої ліній Путіна, а також з того, як президент РФ ліпив пельмені у Китаї. Окрім цього, у соцмережах припустили, що лідер США Дональд Трамп не знає слів національного гімну.
"Пряма" Путіна
Читайте також: Прем'єр Нідерландів взявся за швабру: у мережі з'явилося курйозне відео із політиком
7 червня відбулася "пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час заходу, який транслювався у прямому ефірі, трапилось багато курйозних моментів. Зокрема, аншлаг у мережі викликали кольори суконь ведучих заходу. Журналістки були одягнені у синє та жовте плаття відповідно.
Окрім цього, соцмережі розсмішила відповідь Путіна на запитання журналіста, яку пораду батька він би передав своїм внукам. Російський президент усміхнувся та сказав коротко: "Не брехати".
Пізніше у мережі з’явилася влучна глузлива карикатура, у якій висміюється "пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним. Відповідне зображення створив відомий російський художник Сергій Йолкін.
Так, на карикатурі зображений Путін, який балансує на канаті, який водночас є лінією. Над цим канатом видніється напис "пряма".
Пельмені Путіна
Читайте також: Два роки умовно та конфіскація комп'ютера: у Росії чоловіка засудили за критику Путіна
Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Китаю спік корж і зліпив "пельмені". Це викликало бурю емоцій у користувачів соціальних мереж.
Відповідні фото і відео опубліковані у Twitter-акаунті російського пропагандиста Дмитра Смирнова.
Власноруч приготував страву гоубулі, що зовні нагадує пельмені, і спробував фаршировані м'ясом і овочами млинці: Путін на прийомі у Сі зайнявся китайською кухнею,
– написав Смирнов.
На цю подію жваво зреагували інтернет-юзери, здебільшого глузуючи та критикуючи такий піар-хід господаря Кремля.
Забудькуватий Трамп
У соцмережах запідозрили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, можливо, не знає слів гімну власної держави.
Такі припущення користувачі зробили з огляду на те, як Трамп "співає" на урочистих заходах разом з усіма.
Читайте також: "Стильно, модно, по-російськи": мережа кепкує із тротуару, вимощеного надгробними плитами
Американський гарант під час виконання гімну, зазвичай, або просто стоїть із рукою на серці, або ворушить губами, вдаючи спів, або хитає головою і час від часу вимовляє окремі слова тексту, які спадуть на згадку.
Відео, як Трамп співає гімн США "Celebration of America":
Зокрема, такий вдаваний спів за Трампом помічали і за виконання "The Star-Spangled Banner" та патріотичної пісні "God Bless America".
Гітлер принаймні знав слова пісень під час своїх заходів національної гідності,
– написав один із користувачів Twitter.
Бойова качка
Читайте також: Школярка взяла на випускний картонного Денні Де Віто та отримала від нього відповідь
І на останок – кумедне відео із качкою, яка дала справжній бій таксисту в Москві.
На кадрах видно, як чоловік намагається наблизитися до качки, а та його атакувала. Зауважимо, що птаха таким чином намагалася захистити свій виводок.
Зокрема, вона переводила своїх пташенят через дорогу, а таксист спробував прогнати її з проїзної частини.
У підсумку качка дала йому справжнісінький опір, і той залишив спроби прогнати її.
Качка напала на таксиста у Москві: відео