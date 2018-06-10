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Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп

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Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

Тиждень, що минає був насичений подіями, які привернули увагу користувачів соцмереж. Найбільше юзери глузували з кумедних ляпів, які трапилися під час прямої ліній Путіна, а також з того, як президент РФ ліпив пельмені у Китаї. Окрім цього, у соцмережах припустили, що лідер США Дональд Трамп не знає слів національного гімну.

"Пряма" Путіна

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7 червня відбулася "пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час заходу, який транслювався у прямому ефірі, трапилось багато курйозних моментів. Зокрема, аншлаг у мережі викликали кольори суконь ведучих заходу. Журналістки були одягнені у синє та жовте плаття відповідно. 

Окрім цього, соцмережі розсмішила відповідь Путіна на запитання журналіста, яку пораду батька він би передав своїм внукам. Російський президент усміхнувся та сказав коротко: "Не брехати".

Пізніше у мережі з’явилася влучна глузлива карикатура, у якій висміюється "пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним. Відповідне зображення створив відомий російський художник Сергій Йолкін.

Так, на карикатурі зображений Путін, який балансує на канаті, який водночас є лінією. Над цим канатом видніється напис "пряма".

Пельмені Путіна

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Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Китаю спік корж і зліпив "пельмені". Це викликало бурю емоцій у користувачів соціальних мереж.

Відповідні фото і відео опубліковані у Twitter-акаунті російського пропагандиста Дмитра Смирнова.

Власноруч приготував страву гоубулі, що зовні нагадує пельмені, і спробував фаршировані м'ясом і овочами млинці: Путін на прийомі у Сі зайнявся китайською кухнею,
– написав Смирнов.

На цю подію жваво зреагували інтернет-юзери, здебільшого глузуючи та критикуючи такий піар-хід господаря Кремля.

Забудькуватий Трамп

У соцмережах запідозрили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, можливо, не знає слів гімну власної держави.

Такі припущення користувачі зробили з огляду на те, як Трамп "співає" на урочистих заходах разом з усіма. 

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Американський гарант під час виконання гімну, зазвичай, або просто стоїть із рукою на серці, або ворушить губами, вдаючи спів, або хитає головою і час від часу вимовляє окремі слова тексту, які спадуть на згадку.

Відео, як Трамп співає гімн США "Celebration of America":

Зокрема, такий вдаваний спів за Трампом помічали і за виконання "The Star-Spangled Banner" та патріотичної пісні "God Bless America".

Гітлер принаймні знав слова пісень під час своїх заходів національної гідності,
– написав один із користувачів Twitter.

Бойова качка

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І на останок – кумедне відео із качкою, яка дала справжній бій таксисту в Москві.

На кадрах видно, як чоловік намагається наблизитися до качки, а та його атакувала. Зауважимо, що птаха таким чином намагалася захистити свій виводок.

Зокрема, вона переводила своїх пташенят через дорогу, а таксист спробував прогнати її з проїзної частини.

У підсумку качка дала йому справжнісінький опір, і той залишив спроби прогнати її.

Качка напала на таксиста у Москві: відео

 

Теги: Курйозні новини Меми
Джерело: 24 канал
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