Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
Уходящая неделя была насыщена событиями, которые привлекли внимание пользователей соцсетей. Больше всего пользователи смеялись над забавными ляпами, которые произошли во время прямой линии Путина, а также с того, как президент РФ лепил пельмени в Китае. Кроме этого, в соцсетях предположили, что лидер США Дональд Трамп не знает слов национального гимна.
"Прямая" Путина
Читайте также: Премьер Нидерландов взялся за швабру: в сети появилось курьезное видео с политиком
7 июня состоялась "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Во время мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире, случилось много курьезных моментов. В частности, аншлаг в сети вызвали цвета платьев ведущих мероприятия. Журналистки были одеты в синее и желтое платье соответственно.
Кроме этого, соцсети рассмешил ответ Путина на вопрос журналиста, какой совет отца он бы передал своим внукам. Российский президент улыбнулся и сказал коротко: "Не врать".
Позже в сети появилась точная насмешливая карикатура, в которой высмеивается "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее изображение создал известный российский художник Сергей Ёлкин.
Так, на карикатуре изображен Путин, балансирует на канате, который одновременно является линией. Над этим канатом виднеется надпись "прямая".
Пельмени Путина
Читайте также: Два года условно и конфискация компьютера: в России мужчину осудили за критику Путина
Президент России Владимир Путин во время визита в Китай испек корж и слепил "пельмени". Это вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.
Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter-аккаунте российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.
Собственноручно приготовил блюдо гоубули, внешне напоминает пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней,
– написал Смирнов.
На это событие живо отреагировали интернет-пользователи, в основном насмехаясь и критикуя такой пиар-ход хозяина Кремля.
Забывчивый Трамп
В соцсетях заподозрили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, не знает слов гимна своей страны.
Такие предположения пользователи сделали ввиду того, как Трамп "поет" на торжественных мероприятиях вместе со всеми.
Читайте также: "Стильно, модно, по-русски": сеть смеется с тротуара, вымощенного надгробными плитами
Американский гарант во время исполнения гимна, как правило, или просто стоит с рукой на сердце, или шевелит губами, изображая пение, или качает головой и время от времени произносит отдельные слова текста, которые придут на память.
Видео, как Трамп поет гимн США "Celebration of America":
В частности, такое мнимое пение за Трампом замечали и во время исполнения "The Star-Spangled Banner" и патриотической песни "God Bless America".
Гитлер по крайней мере знал слова песен во время своих мероприятий национального достоинства,
– написал один из пользователей Twitter.
Боевая утка
Читайте также: Школьница взяла на выпускной картонного Дэнни Де Вито и получила от него ответ
И напоследок – забавное видео с уткой, которая дала настоящий бой таксисту в Москве.
На кадрах видно, как мужчина пытается приблизиться к утке, а та его атаковала. Заметим, что птица таким образом пыталась защитить свой выводок.
В частности, она переводила своих птенцов через дорогу, а таксист попытался прогнать ее с проезжей части.
В итоге утка дала ему настоящий бой, и тот оставил попытки прогнать ее.
Утка напала на таксиста в Москве: видео