Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп

Уходящая неделя была насыщена событиями, которые привлекли внимание пользователей соцсетей. Больше всего пользователи смеялись над забавными ляпами, которые произошли во время прямой линии Путина, а также с того, как президент РФ лепил пельмени в Китае. Кроме этого, в соцсетях предположили, что лидер США Дональд Трамп не знает слов национального гимна.

"Прямая" Путина

Читайте также: Премьер Нидерландов взялся за швабру: в сети появилось курьезное видео с политиком

7 июня состоялась "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Во время мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире, случилось много курьезных моментов. В частности, аншлаг в сети вызвали цвета платьев ведущих мероприятия. Журналистки были одеты в синее и желтое платье соответственно.

Прямая линия ещё не началась, но уже есть первая перемога: девушки-ведущие одеты в цвета украинского флага pic.twitter.com/nOkVK0Ozca — Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 июня 2018 г.

Решили подъебать и оделись в цвета украинского флага pic.twitter.com/GHllPQHr0g — Жүгдэрдэмидийн (@part1zzan) 7 июня 2018 г.

Прямая линия с Путиным – это когда онкобольные звонят своей опухоли, и жалуются ей на метастазы — Уголок циника (@cynicarea) 7 июня 2018 г.

Кроме этого, соцсети рассмешил ответ Путина на вопрос журналиста, какой совет отца он бы передал своим внукам. Российский президент улыбнулся и сказал коротко: "Не врать".

— Какой совет отца вы передали бы внукам?

— Ну вы знаете я долго над этим думал и это тот вопрос на который в данный момент, мн-мн, что на самом деле важно и для меня, и для моего поколения, мн-мн, возможно ответить прямо без обиняков и, мн-мн, чтобы комар носа не подточил — слюни усманова (@avtoxton) 7 июня 2018 г.

Позже в сети появилась точная насмешливая карикатура, в которой высмеивается "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее изображение создал известный российский художник Сергей Ёлкин.

Так, на карикатуре изображен Путин, балансирует на канате, который одновременно является линией. Над этим канатом виднеется надпись "прямая".