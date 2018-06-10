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В сети смеются над пельменями Путина: фото и видео

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Путин слепил пельмени
Путин слепил пельмени / Фото из социальных сетей

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай испек корж и слепил "пельмени". Это вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.

Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter-аккаунте российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.

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"Своими руками приготовил блюдо гоубули, которое внешне напоминает пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней", – написал Смирнов.

На это событие живо отреагировали интернет-пользователи, в основном насмехаясь и критикуя такой пиар-ход хозяина Кремля.

 

Теги: Новости России Владимир Путин Китай Курьезные новости
Источник: 24 канал
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