В сети смеются над пельменями Путина: фото и видео
Президент России Владимир Путин во время визита в Китай испек корж и слепил "пельмени". Это вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.
Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter-аккаунте российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.
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"Своими руками приготовил блюдо гоубули, которое внешне напоминает пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней", – написал Смирнов.
На это событие живо отреагировали интернет-пользователи, в основном насмехаясь и критикуя такой пиар-ход хозяина Кремля.
Источник: 24 канал
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