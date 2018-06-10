У мережі глузують із пельменів Путіна: фото і відео
Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Китаю спік корж і зліпив "пельмені". Це викликало бурю емоцій у користувачів соціальних мереж.
Відповідні фото і відео опубліковані у Twitter-акаунті російського пропагандиста Дмитра Смирнова.
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"Власноруч приготував страву гоубулі, що зовні нагадує пельмені, і спробував фаршировані м'ясом і овочами млинці: Путін на прийомі у Сі зайнявся китайською кухнею", – написав Смирнов.
На цю подію жваво зреагували інтернет-юзери, здебільшого глузуючи та критикуючи такий піар-хід господаря Кремля.
Джерело: 24 канал
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