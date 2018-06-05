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"Стильно, модно, по-русски": сеть смеется с тротуара, вымощенного надгробными плитами

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В российском городе тротуар вымостили надгробными плитами
В российском городе тротуар вымостили надгробными плитами / фото из соцсетей

В российском городе Ульяновске местное похоронное бюро выложило дорожку к зданию фрагментами надгробных плит.

Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы города пишет "РИА-Новости".

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В районе улицы Радыщева за северным трамвайным депо есть земляная тропа, где расположены различные объекты бизнеса, среди них – похоронная контора, которая производит надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропу, но при этом четыре куска мостовой содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни и смерти,
– отметил источник.

В соцсетях активно обсуждают неординарную тропу возле похоронного бюро в Ульяновске.

"Тротуар с надгробных плит. Стильно. Модно. По-русски", – пишут в сети.

Как пишут в издании, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил. Представители администрации Ульяновска уже провели с ним профилактическую беседу, после чего плиты, содержащие фрагменты надгробных плит, были зашлифованы.

 
Теги: Новости России Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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