"Стильно, модно, по-русски": сеть смеется с тротуара, вымощенного надгробными плитами
В российском городе Ульяновске местное похоронное бюро выложило дорожку к зданию фрагментами надгробных плит.
Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы города пишет "РИА-Новости".
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В районе улицы Радыщева за северным трамвайным депо есть земляная тропа, где расположены различные объекты бизнеса, среди них – похоронная контора, которая производит надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропу, но при этом четыре куска мостовой содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни и смерти,
– отметил источник.
В соцсетях активно обсуждают неординарную тропу возле похоронного бюро в Ульяновске.
"Тротуар с надгробных плит. Стильно. Модно. По-русски", – пишут в сети.
Как пишут в издании, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил. Представители администрации Ульяновска уже провели с ним профилактическую беседу, после чего плиты, содержащие фрагменты надгробных плит, были зашлифованы.