"Стильно, модно, по-русски": сеть смеется с тротуара, вымощенного надгробными плитами

В российском городе Ульяновске местное похоронное бюро выложило дорожку к зданию фрагментами надгробных плит.

Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы города пишет "РИА-Новости".

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В районе улицы Радыщева за северным трамвайным депо есть земляная тропа, где расположены различные объекты бизнеса, среди них – похоронная контора, которая производит надгробные плиты. Ее представители и замостили эту тропу, но при этом четыре куска мостовой содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни и смерти,

– отметил источник.

В соцсетях активно обсуждают неординарную тропу возле похоронного бюро в Ульяновске.

"Тротуар с надгробных плит. Стильно. Модно. По-русски", – пишут в сети.

Как пишут в издании, формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил. Представители администрации Ульяновска уже провели с ним профилактическую беседу, после чего плиты, содержащие фрагменты надгробных плит, были зашлифованы.