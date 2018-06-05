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"Стильно, модно, по-російськи": мережа кепкує із тротуару, вимощеного надгробними плитами

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У російському місті тротуар вимостили надгробними плитами
У російському місті тротуар вимостили надгробними плитами / Фото з соцмереж

У російському місті Ульяновськ місцеве похоронне бюро виклало доріжку до будівлі фрагментами надгробних плит.

Про це з посиланням на представника прес-служби міста пише "РИА-Новости".

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В районі вулиці Радищева за північним трамвайним депо є земляна стежка, де розташовані різні об'єкти бізнесу, серед них – похоронна контора, яка виготовляє надгробні плити. Її представники й замостили цю стежку, але при цьому чотири шматки бруківки містили зверху фрагменти імен, прізвищ і дати життя та смерті,
– зазначило джерело видання.

У соцмережах активно обговорюють неординарну стежку біля похоронного бюро в Ульяновську.

"Тротуар із надгробних плит. Стильно. Модно. По-російськи", – пишуть у мережі.

Як пишуть у виданні, формально підприємець, замостивши тротуар фрагментами надгробних плит, нічого не порушив. Представники адміністрації Ульяновська вже провели з ним профілактичну бесіду, після чого плити, які містили фрагменти надгробних плит, були зашліфовані.

 
Теги: Новини Росії Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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