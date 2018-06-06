Два роки умовно та конфіскація комп'ютера: у Росії чоловіка засудили за критику Путіна
У Тверській області 51-річному електрику Володимиру Єгорову присудили 2 роки умовно, а також конфіскували системний блок його комп'ютера. Його звинуватили в екстремізмі через допис проти президента РФ Володимира Путіна у соціальній мережі "Вконтакте".
Про це адвокат чоловіка Світлана Сидоркіна повідомила в коментарі телеканалу "Дождь".
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Єгорова засудили до двох років умовно з випробувальним терміном 3 роки і забороною модерувати веб-сайти. Системний блок його комп'ютера вилучили на користь держави,
– зазначила адвокат.
Єгорову закидають публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету.
За інформацією ЗМІ, 28 травня на дебатах сторін прокурор просив для Єгорова два роки умовно. Захист, своєю чергою, просив повністю виправдати чоловіка.
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