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Два роки умовно та конфіскація комп'ютера: у Росії чоловіка засудили за критику Путіна

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У Росії чоловіка засуди за злісну критику Путіна в мережі
У Росії чоловіка засуди за злісну критику Путіна в мережі / vchasnoua.com

У Тверській області 51-річному електрику Володимиру Єгорову присудили 2 роки умовно, а також конфіскували системний блок його комп'ютера. Його звинуватили в екстремізмі через допис проти президента РФ Володимира Путіна у соціальній мережі "Вконтакте".

Про це адвокат чоловіка Світлана Сидоркіна повідомила в коментарі телеканалу "Дождь".

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Єгорова засудили до двох років умовно з випробувальним терміном 3 роки і забороною модерувати веб-сайти. Системний блок його комп'ютера вилучили на користь держави,
– зазначила адвокат.

Єгорову закидають публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету.

За інформацією ЗМІ, 28 травня на дебатах сторін прокурор просив для Єгорова два роки умовно. Захист, своєю чергою, просив повністю виправдати чоловіка.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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