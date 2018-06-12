Новый мем: как брови премьера Канады Трюдо заполонили соцсеть Twitter

Видео с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором кажется, будто у канадского лидера сползает левая бровь, заполонило социальную сеть Twitter.

В самих бровей даже появился собственный аккаунт в соцсети.

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Пользователи Twitter заподозрили, что Трюдо носит фальшивые брови, поэтому на эту тему появилось много шуток.

Если вы думаете, что наши отношения с Канадой сейчас напряженные, то подождите, пока президент Трамп не напишет пост об поддельных бровях Джастина Трюдо,

– написал Мак Мариани.

If you think our relationship with Canada is strained now, wait until President Trump tweets about Justin Trudeau's fake eyebrows. — Mack Mariani (@MackMariani) 10 червня 2018 р.

Джастин Трюдо расстроен, потому что он узнал, что Дональд Трамп вводит пошлины на фальшивые брови,

– дописал Рус МакКулох.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) 10 червня 2018 р.

"Мне кажется, что у вас плохой день. Я чувствую твою боль, мне было так же ужасно несколько дней назад. Но есть свет в конце тоннеля. Вы когда-нибудь думали об использовании поддельных бровей?" – написали в Twitter.

.@eugenegu I am hearing you are having a bad day. I feel your pain, I’ve had a terrible few days. But there is a light at the end of the tunnel Eugene. Have you ever thought of using fake eyebrows?



It’s an invigorating feeling. Give it a shot.#MondayMotivation — Trudeau’s Eyebrows (@TrudeasE) 11 червня 2018 р.

Однако некоторые пользователи заметили, что "отпадающая" бровь – это оптическая иллюзия, вызванная ее плотностью.

Видео с "отпадающей" бровью Джастина Трюдо

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