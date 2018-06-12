Новый мем: как брови премьера Канады Трюдо заполонили соцсеть Twitter
Видео с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором кажется, будто у канадского лидера сползает левая бровь, заполонило социальную сеть Twitter.
В самих бровей даже появился собственный аккаунт в соцсети.
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Пользователи Twitter заподозрили, что Трюдо носит фальшивые брови, поэтому на эту тему появилось много шуток.
Если вы думаете, что наши отношения с Канадой сейчас напряженные, то подождите, пока президент Трамп не напишет пост об поддельных бровях Джастина Трюдо,
– написал Мак Мариани.
Джастин Трюдо расстроен, потому что он узнал, что Дональд Трамп вводит пошлины на фальшивые брови,
– дописал Рус МакКулох.
"Мне кажется, что у вас плохой день. Я чувствую твою боль, мне было так же ужасно несколько дней назад. Но есть свет в конце тоннеля. Вы когда-нибудь думали об использовании поддельных бровей?" – написали в Twitter.
Однако некоторые пользователи заметили, что "отпадающая" бровь – это оптическая иллюзия, вызванная ее плотностью.
Видео с "отпадающей" бровью Джастина Трюдо
Напомним, что подписчики Facebook превратили в мем выступление Цукерберга перед Сенатом. Прежде всего юзеры сравнивали Цукерберга с роботом, из-за его невероятной сосредоточенности, и делали остроумные комментарии по этому поводу.