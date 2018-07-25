Трампа возмутило обнародование аудиозаписи его разговора с адвокатом о модели Playboy

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего адвоката Майкла Коэна за обнародование записи разговора экс-модели Playboy Карен Макдугал, которую Коэн сделал тайно.

Свое возмущение Дональд Трамп выразил в сообщении в Twitter.

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Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн тайно записал разговор, в котором Трамп обсуждал вопрос выплаты для экс-модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила о романе с будущим президентом США.

Какой адвокат будет тайно записывать своего клиента? Очень грустно!

– написал Трамп.

Добавим, что запись, опубликовання экс-адвокатом Трампа, сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.

Запись противоречит позднейшим заявлениям кампании Трампа, что сам он ничего не знал о платежах медиа компании, которые должны были бы оставить историю с Карен Макдугал в тайне.