Трампа возмутило обнародование аудиозаписи его разговора с адвокатом о модели Playboy
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего адвоката Майкла Коэна за обнародование записи разговора экс-модели Playboy Карен Макдугал, которую Коэн сделал тайно.
Свое возмущение Дональд Трамп выразил в сообщении в Twitter.
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Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн тайно записал разговор, в котором Трамп обсуждал вопрос выплаты для экс-модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила о романе с будущим президентом США.
Какой адвокат будет тайно записывать своего клиента? Очень грустно!
– написал Трамп.
Добавим, что запись, опубликовання экс-адвокатом Трампа, сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.
Запись противоречит позднейшим заявлениям кампании Трампа, что сам он ничего не знал о платежах медиа компании, которые должны были бы оставить историю с Карен Макдугал в тайне.