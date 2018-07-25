Трампа обурило оприлюднення аудіозапису його розмови з адвокатом про модель Playboy
Президент США Дональд Трамп розкритикував свого колишнього адвоката Майкла Коена за оприлюднення запису розмови про екс-модель Playboy Карен Макдугал, яку Коен зробив таємно.
Своє обурення Дональд Трамп висловив у повідомленні в Twitter.
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Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен таємно записав розмову, в якій Трамп обговорював питання виплати для екс-моделі Playboy Карен Макдугал, яка заявила про роман з майбутнім президентом США.
Який адвокат таємно записуватиме свого клієнта? Дуже сумно!
– написав Трамп.
Додамо, що запис, опублікований екс-адвокатом Трампа, зроблений за два місяці до президентських виборів 2016 року.
Запис суперечить пізнішим заявам кампанії Трампа, що сам він нічого не знав про платежі медіа компанії, які мали б залишити історію з Карен Макдугал в таємниці.
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