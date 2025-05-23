Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Олег Саакян, добавив, что Трамп считал, что сможет быстро завершить войну, дав Путину то, что тот хотел, в частности не принимать Украину в НАТО.

Смотрите также Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с россиянами, – Зеленский

Трампу нечего предложить Путину

Президент США считал, что положит Путину на стол замечательную сделку и тот как бизнесмен схватится за нее, а он объявит, что ему удалось завершить эту войну. Такой план был у американского лидера. Однако, по словам политолога, просчет Трампа в том, что Путин не бизнесмен, он параноидально хочет уничтожить Украину.

Предполагаю, что Трамп этого не понимает. Поэтому они говорят на разных языках. Там, где Трамп считал, что у Путина есть цель, а Украина – это инструмент, все оказалось наоборот. Для него Украина – это цель, а НАТО, демилитаризация, доходы – это инструменты,

– озвучил Саакян.

Политолог отметил, что российский диктатор уже сжег более триллиона долларов потерянных доходов за время полномасштабного вторжения. Он сжег сотни тысяч российских жизней. Ему на это безразлично, это для него просто ресурс. Поэтому Трампу, по мнению Саакяна, сегодня нечего предложить главе Кремля.

"Их последний разговор завершился абсолютно ничем, потому что Трамп столкнулся с тем, что Путин не готов ни на одну из уступок, на что надеялся американский президент", – отметил политолог.

У Трампа сейчас, как подчеркнул политолог, нет карт в руках. Ему надо давить на Путина, но тогда это будет противостояние, а он с самого начала хотел торговать с российским диктатором и перезагрузить отношения с Россией.

Европу ждет экзамен

Европа ожидала, что как только ей удастся Трампа убедить, что Путин водит его за нос, тогда тот разозлится и введет санкции против России. Этого не произошло.

"В этой ситуации для Путина – это тотальное счастье, но есть одно обстоятельство – США, демократия, глобальное государство. Они очень зависят и от внешнего контекста, и от внутреннего. Настроения населения в США меняются большими темпами в сторону симпатии к Украине. В Республиканской партии уже 59% выступает за усиление давления на Россию", – озвучил Саакян.

У американского президента, по словам политолога, временной запас крайне узок. Сколько он еще сможет сдерживать введение санкций против России – вопрос открытый. Путин, понимая, что времени осталось очень мало, начинает уже летнюю кампанию на поле боя и угрозы, срывая переговорный процесс.

Ближайший месяц – это экзамен для Европы относительно того, готова ли она не только на словах, но и действиями проявиться. Политолог считает, что европейцы должны перейти к собственной игре и быть готовыми действовать вопреки воле Трампа, рискуя трансатлантическим единством, которое тот и так уничтожил.

Саакян прогнозирует, что в конце 2025 года будет ситуация, когда российское наступление на фронте выдохнется, Китаю будет отдан со стороны России пас на то, чтобы вести переговорный процесс. К тому времени Европа может набрать больше веса и выступать ключевым субъектом, а Китай будет готов признать ее таковым.