Трампу подарили его шотландскую родословную
Президенту США Дональду Трампу подарили родословную его британских корней, которая датируется рождением его пра-пра-прадедушки в 1776 году.
Такой подарок сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает "Голос Америки".
Мать Трампа, Мари Энн Маклеод, родилась на шотландском острове Льюис.
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Отследить корни Трампа помогли официальные записи и записи старого прихода.
Документ украшает семейный символ Маклеод – гребень и тартана.
Источник: 24 Канал
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