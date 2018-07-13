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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Трампу подарили его шотландскую родословную

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президенту США Дональду Трампу подарили родословную его британских корней, которая датируется рождением его пра-пра-прадедушки в 1776 году.

Такой подарок сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает "Голос Америки".

Мать Трампа, Мари Энн Маклеод, родилась на шотландском острове Льюис.

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Отследить корни Трампа помогли официальные записи и записи старого прихода.

Документ украшает семейный символ Маклеод – гребень и тартана.

Теги: Дональд Трамп Великобритания Новости политики Новости США
Источник: 24 Канал
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