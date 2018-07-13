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Трампу подарували його шотландський родовід

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президенту США Дональду Трампу подарували родовід його британського коріння, який датується народженням його пра-пра-прадідуся в 1776 році.

Такий подарунок зробила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей, повідомляє "Голос Америки".

Мати Трампа, Марі Енн Маклеод, народилась на шотландському острові Льюїс.

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Відслідкувати коріння Трампа допомогли офіційні записи та записи старої парафії.

Документ прикрашає родинний символ Маклеод – гребень та тартана.

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Великобританія
Джерело: 24 Канал
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