Рельсы на металлолом, а трамваи гниют: оккупанты в Луганске гробят инфраструктуру

30 мая 2021 , 11:41
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Источник:

телеграмм Дениса Казанского

Общественный транспорт в Луганске после оккупации российскими боевиками претерпел сокрушительные изменения. Трамваи перестали ходить, поэтому просто годами гниют под открытым небом.

Фото трамваев, которые оккупанты своей бесхозяйственностью уничтожают, опубликовал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. На фотографиях видно: транспорт фактически разрушен.

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В Луганске гниют трамваи

Вагоны оставили на произвол судьбы на открытом пространстве. Поскольку трамваи в Луганске не ездят с 2014 года, началась коррозия.


Целая "отара" трамваев / Фото Димы Ягодкина из телеграммы Дениса Казанского

К тому же контактные сети и рельсы оккупанты сдают на металл. Вагоны, очевидно, ждет участь распила и переплавки.

В новом средневековье трамваи больше не нужны. Спасибо, Россия!
 –  написал Казанский.


Вагоны начали ржаветь / Фото Димы Ягодкина из телеграммы Дениса Казанского


Транспорт оставили прямо посреди депо, ничем не накрыв / Фото Димы Ягодкина с телеграмма Дениса Казанского

Проблемы с транспортом в Луганске

  • Если кратко описать состояние транспортной инфраструктуры для жителей оккупированного Луганска – то ее нет.
  • До 2014 года в городе ходили трамваи на 9 маршрутах. После оккупации 2014 года они прекратили курсировать. Как объясняют оккупанты, из-за "повреждения линий" и "нерентабельности".
  • К 2014 году в Луганске насчитывалось более 1 100 маршруток. После 2014 года не приобрели ни одной новой машины маршрутного такси и на 2019 год их количество составило 475 единиц.
  • Со времени оккупации постепенно сокращают и троллейбусную сеть.
  • Основную часть перевозок в городе осуществляют частные маршрутные такси.
Автор: Вероніка Климська