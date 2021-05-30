Рельсы на металлолом, а трамваи гниют: оккупанты в Луганске гробят инфраструктуру

Общественный транспорт в Луганске после оккупации российскими боевиками претерпел сокрушительные изменения. Трамваи перестали ходить, поэтому просто годами гниют под открытым небом.

Фото трамваев, которые оккупанты своей бесхозяйственностью уничтожают, опубликовал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. На фотографиях видно: транспорт фактически разрушен.

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В Луганске гниют трамваи

Вагоны оставили на произвол судьбы на открытом пространстве. Поскольку трамваи в Луганске не ездят с 2014 года, началась коррозия.



Целая "отара" трамваев / Фото Димы Ягодкина из телеграммы Дениса Казанского

К тому же контактные сети и рельсы оккупанты сдают на металл. Вагоны, очевидно, ждет участь распила и переплавки.

В новом средневековье трамваи больше не нужны. Спасибо, Россия!

– написал Казанский.



Вагоны начали ржаветь / Фото Димы Ягодкина из телеграммы Дениса Казанского



Транспорт оставили прямо посреди депо, ничем не накрыв / Фото Димы Ягодкина с телеграмма Дениса Казанского

Проблемы с транспортом в Луганске