Рельсы на металлолом, а трамваи гниют: оккупанты в Луганске гробят инфраструктуру

Общественный транспорт в Луганске после оккупации российскими боевиками претерпел сокрушительные изменения. Трамваи перестали ходить, поэтому просто годами гниют под открытым небом.
Фото трамваев, которые оккупанты своей бесхозяйственностью уничтожают, опубликовал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. На фотографиях видно: транспорт фактически разрушен.
Посмотрите Полностью разбита: оккупанты уничтожили одну из улиц Луганска – видео
В Луганске гниют трамваи
Вагоны оставили на произвол судьбы на открытом пространстве. Поскольку трамваи в Луганске не ездят с 2014 года, началась коррозия.
Целая "отара" трамваев / Фото Димы Ягодкина из телеграммы Дениса Казанского
К тому же контактные сети и рельсы оккупанты сдают на металл. Вагоны, очевидно, ждет участь распила и переплавки.
В новом средневековье трамваи больше не нужны. Спасибо, Россия!
– написал Казанский.
Вагоны начали ржаветь / Фото Димы Ягодкина из телеграммы Дениса Казанского
Транспорт оставили прямо посреди депо, ничем не накрыв / Фото Димы Ягодкина с телеграмма Дениса Казанского
Проблемы с транспортом в Луганске
- Если кратко описать состояние транспортной инфраструктуры для жителей оккупированного Луганска – то ее нет.
- До 2014 года в городе ходили трамваи на 9 маршрутах. После оккупации 2014 года они прекратили курсировать. Как объясняют оккупанты, из-за "повреждения линий" и "нерентабельности".
- К 2014 году в Луганске насчитывалось более 1 100 маршруток. После 2014 года не приобрели ни одной новой машины маршрутного такси и на 2019 год их количество составило 475 единиц.
- Со времени оккупации постепенно сокращают и троллейбусную сеть.
- Основную часть перевозок в городе осуществляют частные маршрутные такси.