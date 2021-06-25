Один из пассажиров сообщил водителю о том, что что-то не так, только через 6часов. Тот вызвал скорую, которой оставалось лишь констатировать смерть.

Читайте также Смерть мужчины в поезде Рахов – Киев: за дело взялась полиция

40-летний сын умершего шокирован тем, что никто не обратил внимание на отца. "Ни водитель, ни пассажиры ничего не заметили. Его труп часами путешествовал по городу", – отметил он. Его сестра также расстроена из-за этого. "Трудно поверить. В наши дни люди слишком сосредоточены на себе и больше не проявляют гражданского мужества", – добавила она.

Дети погибшего обеспокоены тем, что люди не осознают того, что вокруг них происходит. Именно поэтому они решили поделиться этой историей.

Справка. Службе общественного транспорта Цюриха и местным правоохранителям уже известно об инциденте. Они исключают причастность к смерти пенсионера посторонних лиц.

В украинском поезде умерла женщина

В июне пожилая пассажирка умерла во время путешествия в поезде Константиновка – Одесса. Инцидент произошел под Павлоградом, на Днепропетровщине.

По предварительной информации, женщине было примерно 70 лет. Очевидцы отметили, что ей внезапно стало плохо. Причины выяснять правоохранители.