Полиция, в частности, открыла уголовное производство. Также устанавливает все обстоятельства трагедии. Тело погибшего без признаков насильственной смерти направили в морг.
К теме В поезде Рахов – Киев мужчина упал с верхней полки: через несколько часов он умер
В поезде Рахов – Киев умер мужчина: комментарий полиции
По словам правоохранителей, они получили соответствующее уведомление примерно в 6:00 утра 12 июня. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.
Что они выяснили
- 27-летний житель Тернополя направлялся со своей женой на отдых.
- Ночью он упал с верхней полки и, предварительно, ударился затылком.
- После сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Поэтому вернулся на верхнюю полку и лег спать.
- Утром жена увидела мужа без признаков жизни и вызвала скорую.
- Медики констатировали смерть.
По какой статье возбуждено дело
Говорится о статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство". Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Полиция напомнила о правилах безопасности
Правоохранители отметили: путешествуя на верхних полках, следует использовать ремни безопасности и ограничительные перила.
Берегите себя и своих близких,
– добавили в полиции.
Также выразили соболезнования родным и близким мужчины.