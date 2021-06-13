Полиция, в частности, открыла уголовное производство. Также устанавливает все обстоятельства трагедии. Тело погибшего без признаков насильственной смерти направили в морг.

К теме В поезде Рахов – Киев мужчина упал с верхней полки: через несколько часов он умер

В поезде Рахов – Киев умер мужчина: комментарий полиции

По словам правоохранителей, они получили соответствующее уведомление примерно в 6:00 утра 12 июня. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Что они выяснили

27-летний житель Тернополя направлялся со своей женой на отдых.

Ночью он упал с верхней полки и, предварительно, ударился затылком.

После сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Поэтому вернулся на верхнюю полку и лег спать.

Утром жена увидела мужа без признаков жизни и вызвала скорую.

Медики констатировали смерть.

По какой статье возбуждено дело

Говорится о статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство". Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Полиция напомнила о правилах безопасности

Правоохранители отметили: путешествуя на верхних полках, следует использовать ремни безопасности и ограничительные перила.

Берегите себя и своих близких,

– добавили в полиции.

Также выразили соболезнования родным и близким мужчины.