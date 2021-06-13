Поліція, зокрема, відкрила кримінальне провадження. Також встановлює всі обставини трагедії. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті направили до моргу.

До теми У поїзді Рахів – Київ чоловік впав з верхньої полиці: через кілька годин він помер

У потязі Рахів – Київ помер чоловік: коментар поліції

За словами правоохоронців, вони отримали відповідне повідомлення приблизно о 6 годині ранку 12 червня. На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

Що вони з'ясували

27-річний житель Тернополя прямував зі своєю дружиною на відпочинок.

Вночі він впав із верхньої полиці та, попередньо, вдарився потилицею.

Опісля повідомив дружині, що почувається добре. Тому повернувся на верхню полицю та ліг спати.

Вранці дружина побачила чоловіка без ознак життя та викликала швидку.

Медики констатували смерть.

За якою статтею порушили справу

Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Умисне вбивство". Вона передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

Поліція нагадала про правила безпеки

Правоохоронці наголосили: подорожуючи на верхніх полицях, слід використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні.

Бережіть себе та своїх близьких,

– додали у поліції.

Також висловили співчуття рідним і близьким чоловіка.

Зверніть увагу! Ще один неприємний інцидент нещодавно трапився в потязі Рахів – Одеса. Тут прорвало трубу під час різкого поштовху вагону. У підсумку виник сильний сморід.