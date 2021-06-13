Поліція, зокрема, відкрила кримінальне провадження. Також встановлює всі обставини трагедії. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті направили до моргу.

До теми У поїзді Рахів – Київ чоловік впав з верхньої полиці: через кілька годин він помер

У потязі Рахів – Київ помер чоловік: коментар поліції

За словами правоохоронців, вони отримали відповідне повідомлення приблизно о 6 годині ранку 12 червня. На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

Що вони з'ясували

  • 27-річний житель Тернополя прямував зі своєю дружиною на відпочинок.
  • Вночі він впав із верхньої полиці та, попередньо, вдарився потилицею.
  • Опісля повідомив дружині, що почувається добре. Тому повернувся на верхню полицю та ліг спати.
  • Вранці дружина побачила чоловіка без ознак життя та викликала швидку.
  • Медики констатували смерть.

За якою статтею порушили справу

Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Умисне вбивство". Вона передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

Поліція нагадала про правила безпеки

Правоохоронці наголосили: подорожуючи на верхніх полицях, слід використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні.

Бережіть себе та своїх близьких,
– додали у поліції.

Також висловили співчуття рідним і близьким чоловіка.