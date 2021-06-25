Один з пасажирів повідомив водієві про те, що щось не так, лише через 6 годин. Той викликав швидку, якій залишалося лише констатувати смерть.

Читайте також Смерть чоловіка в потязі Рахів – Київ: за справу взялася поліція

40-річний син померлого шокований тим, що ніхто не звернув увагу на батька. "Ні водій, ні пасажири нічого не помітили. Його труп годинами подорожував по місту", – зазначив він. Його сестра також засмучена через це. "Важко повірити. У наші дні люди надто зосереджені на собі й більше не виявляють громадянської мужності", – додала вона.

Діти загиблого стурбовані тим, що люди не усвідомлюють того, що навколо них відбувається. Саме тому вони вирішили поділитися цією історією.

Довідка. Службі громадського транспорту Цюріха та місцевим правоохоронцям вже відомо про інцидент. Вони виключають причетність до смерті пенсіонера сторонніх осіб.

В українському потязі померла жінка

У червні літня пасажирка померла під час мандрівки у потязі Костянтинівка – Одеса. Інцидент стався під Павлоградом, що на Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, жінці було приблизно 70 років. Очевидці зазначили, що їй раптово стало погано. Причини з'ясовуватимуть правоохоронці.