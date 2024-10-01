Возникла в Карпатах: в Румынии появилась новая порода кошек "Трансильванская"

В Румынии возникла кошка новой породы. Она уже получила международное признание.

Об этом сообщает издание Romania TV. Такой кошки раньше не существовало в мире.

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Что известно о "Трансильванской" кошке

"Трансильванская" кошка – это первая румынская порода, которая возникла естественным путем в Карпатах.

"Трансильванская" кошка / Romania TV

Конечности светлее по цвету, чем у сиамцев. У них мех похож на соль и перец – белый с черными, белые пряди рядом с черными прядями. Они имеют совершенно особый темперамент, кот на свободном выгуле может быть довольно агрессивным, но эта порода совсем не агрессивны,

– говорится в издании.

Она уже получила международное признание, окончательно породу утвердят через два года.

Напомним, что вопреки распространенному мнению, что собаки ласковее котов, существует множество пород мурлыкающих, которые являются такими же внимательными и приятными, как щенки. Они часами готовы сидеть у вас на коленях, пока вы их гладите.