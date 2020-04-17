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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Общественный транспорт заработает не раньше июня, – Криклий

      - Читати новину українською
      Владислав Криклий / Getty images

      Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сказал, что общественный транспорт в Украине возобновит свою работу, когда правительство начнет снимать карантин. Однако это будет не раньше июня.

      Об этом он сказал в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале и объяснил, что фактически в мае в Украине будет пик заболеваемости, поэтому нам необходимо пройти этот период.

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      "Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", – пояснил Криклий.

      Однако он отметил, что определенные ограничения останутся. Если, например, сразу отменить масочный режим, то это может вызвать очередную волну заболеваемости.

      Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом,
      – добавил министр инфраструктуры.

      Работа транспорта во время карантина: что известно

      • Правительство запретило перевозки пассажиров автобусами (городского, пригородного, междугородного, внутренне областного, межобластного сообщения), в метро, ​​поездах.
      • Разрешены перевозки только автомобилями, троллейбусами, трамваями, служебным транспортом для медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников магазинов, банков и тому подобное.
      • Количество пассажиров в салоне не может превышать количество мест для сидения.


      Какие карантинные ограничения действуют в Украине / инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Карантин в Украине 2020 Транспорт
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