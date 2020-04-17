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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Громадський транспорт запрацює не раніше червня, – Криклій

      - Читать новость на русском
      Владислав Криклій / Getty images

      Міністр інфраструктури України Владислав Криклій сказав, що громадський транспорт відновить свою роботу, коли уряд почне знімати карантинні обмеження. Однак це буде не раніше червня.

      Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та пояснив, що фактично у травні в Україні буде пік захворюваності, тому нам необхідно пройти цей період. 

      До слова Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів

      "Коли хвиля піде на пониження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Водночас ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть", – пояснив Криклій.

      Однак він наголосив, що певні обмеження залишаться. Якщо, наприклад, одразу скасувати масочний режим, то це може спричинити чергову хвилю захворюваності.

      Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активніше працювати з громадським транспортом,
      – додав міністр інфраструктури.

      Робота транспорту під час карантину: що відомо

      • Уряд заборонив перевезення пасажирів автобусами (міського, приміського, міжміського, внутрішньо обласного, міжобласного сполучення), у метро, поїздами.
      • Дозволені перевезення лише автомобілями, тролейбусами, трамваями, службовим транспортом для медиків, правоохоронців, комунальників, працівників магазинів, банків тощо.
      • Кількість пасажирів у салоні не може перевищувати кількість місць для сидіння.


      Які карантинні обмеження діють в Україні / інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
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