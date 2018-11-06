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      Транспортный коллапс в Тернополе: водители маршруток отказались выходить на работу

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      В Тернополе маршрутки не выехали на рейс
      В Тернополе маршрутки не выехали на рейс / uk.etcetera.media

      В Тернополе частные перевозчики не вышли на маршруты из-за решения местных властей не повышать стоимость проезда.

      Об этом сообщают местные СМИ.

      Читайте также: В Тернополе отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте

      Городской совет принял решение выпустить на маршруты весь общественный транспорт – по городу курсируют троллейбусы и автобусы.

      Отмечается, что на остановки транспорт приезжает переполненным. Многие жители Тернополя идут на работу пешком.


      Транспортный коллапс в Тернополе

      По информации УНИАН, к власти частные перевозчики не обращались, сообщила руководитель пресс-службы горсовета Марьяна Зварыч.

      "Будем изучать, как юридически действовать и насколько их сегодняшнее решение соответствует условиям договора", – добавила пресс-секретарь.

      В Тернополе не ездят маршрутки: смотрите видео

       

      Напомним, тернополяне бойкотировали маршрутки и троллейбусы. По городу распространялся флешмоб "Пешком на работу". На решение тернопольской власти о поднятии цен несколько организаций подали в суд.

      Теги: Новости Украины протесты Транспорт Тернополь
      Источник: 24 Канал
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