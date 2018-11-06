Транспортный коллапс в Тернополе: водители маршруток отказались выходить на работу

В Тернополе частные перевозчики не вышли на маршруты из-за решения местных властей не повышать стоимость проезда.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Городской совет принял решение выпустить на маршруты весь общественный транспорт – по городу курсируют троллейбусы и автобусы.

Отмечается, что на остановки транспорт приезжает переполненным. Многие жители Тернополя идут на работу пешком.



Транспортный коллапс в Тернополе

По информации УНИАН, к власти частные перевозчики не обращались, сообщила руководитель пресс-службы горсовета Марьяна Зварыч.

"Будем изучать, как юридически действовать и насколько их сегодняшнее решение соответствует условиям договора", – добавила пресс-секретарь.

В Тернополе не ездят маршрутки: смотрите видео

Напомним, тернополяне бойкотировали маршрутки и троллейбусы. По городу распространялся флешмоб "Пешком на работу". На решение тернопольской власти о поднятии цен несколько организаций подали в суд.