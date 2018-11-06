Транспортний колапс в Тернополі: водії маршруток відмовилися виходити на роботу
У Тернополі приватні перевізники не вийшли на маршрути через рішення місцевої влади не підвищувати вартість проїзду.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Читайте також: У Тернополі скасували підвищення цін на проїзд у громадському транспорті
Міська рада ухвалила рішення випустити на маршрути весь громадський транспорт – по місту курсують тролейбуси і автобуси.
Зазначається, що на зупинки транспорт приїжджає переповненим. Багато жителів Тернополя йдуть на роботу пішки.
Транспортний колапс у Тернополі
За інформацією УНІАН, до влади приватні перевізники не зверталися, повідомила керівник прес-служби міськради Мар'яна Зварич.
"Будемо вивчати, як юридично діяти і на скільки їх сьогоднішнє рішення відповідає умовам договору", - додала речниця.
У Тернополі не їздять маршрутки: дивіться відео
Нагадаємо, тернополяни бойкотували маршрутки і тролейбуси. Містом ширився флешмоб "Пішки на роботу". На рішення тернопільської влади про підняття цін кілька організацій подали до суду.