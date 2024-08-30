Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что с января 2025 года Украина прекратит транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Однако в конце концов опроверг собственное заявление.

Чиновник заявил, что Украина готова к диалогу со странами и компаниями Европы, которые в таком транзите нуждаются. Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

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Что сказал Подоляк о транзите российской нефти

Советник главы Офиса Президента заявил, что позиция Украины относительно транзита российской нефти достаточно четкая – никаких отношений со страной-агрессором.

Михаил Подоляк также коснулся текущей ситуации с трубопроводом "Дружба", заверив, что Украина будет придерживаться своих обязательств перед партнерами, выполняя все обязательства по ранее заключенным контрактам до их завершения.

Мы поддерживаем Еврокомиссию в стремлении диверсифицировать поставки нефти для некоторых стран региона, чтобы уменьшить или полностью убрать присутствие российской нефти. При этом Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов. Потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами,

– сказал представитель Офиса Президента.

Кроме того, он отметил, что недавний положительный визит главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева в Словакию в очередной раз это подтверждает.

До этого Михаил Подоляк в интервью "Новости.Live" отмечал, что с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба". Подоляк добавлял, что если странам Европы будет нужен казахский или азербайджанский газ, то наше государство готово его транспортировать.

Что говорят в "Нафтогазе" по транзиту нефти в Европу

Председатель правления Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев сообщил журналистам "Укринформ", что компания и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства перед европейскими партнерами по действующему договору по транспортировке нефти.

"Категорически отрицаю слухи о прекращении транспортировки нефти в Европу до завершения действия контракта. Украина остается надежным партнером для европейских стран", – сказал чиновник.

Чернышов отметил, что украинцы как никто понимают важность стабильного энергоснабжения для населения, поэтому компания и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства по действующим договорам по транспортировке газа и нефти.

Кроме того, председатель правления НАК "Нафтогаз" отметил, что такая позиция подтверждается успешными переговорами со словацким правительством и крупным энергетическим бизнесом, которые он провел во время своего визита в Братиславу.

В то же время Чернышов подчеркнул, что Украина всячески поддерживает и способствует скорейшей диверсификации Европой источников поставок энергии.